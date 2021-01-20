Сменился генеральный директор на Тверском вагоностроительном заводе

20 января по решению Совета директоров гендиректор Тверского вагонстроительного завода покинул свою должность. Фото: сайт Тверского вагонзавода.

Также на совете директоров избрали нового руководителя предприятия. Им станет экс-директор Демиховского машиностроительного завода Артем Овелян. Артем Апетнакович вступит в должность с 21 января.

Андрей Соловей, согласно информации на официальном сайте ОАО «ТВЗ», возглавлял Тверской вагоностроительный завод с 2013 года. Он родился 16 июня 1962 года в Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае. В 1984 году окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО по специальности «Автоматизированные системы управления», квалификация – «Военный инженер электронной техники».

С 1979 по 1999 год проходил службу в российской армии. Уволился в запас в звании майора.

С 2000 по 2001 год работал инженером-конструктором, а впоследствии заместителем начальника пятого конструкторского отдела по испытаниям и заместителем начальника производственного участка в Центральном конструкторском бюро транспортного машиностроения.

С 2001 по 2011 работал на Тверском вагоностроительном заводе, где прошел путь от начальника участка до заместителя директора корпуса малых серий по подготовке производства.

В 2011 году стал руководить ОАО «Центросвармаш».

С 21 января 2021 года Тверской вагонный возглавит Артем Овелян. Фото: сайт Демиховского машиностроительного завода.

Артем Овелян с 2018 года был главой Демиховского машиностроительного завода, который, как и Тверской вагонзавод, входит в Трансмашхолдинг.

Как указано на официальном сайте Демиховского завода, с начала трудовой деятельности до перевода на ОАО «ДМЗ» Артем Овелян работа на Октябрьском электровагоноремонтном заводе в Санкт-Петербурге. С 2017 года был гендиректором предприятия.

Имеет памятный знак первого министра путей сообщения Павла Мельникова, знаки «Почетному железнодорожнику», а также благодарности и грамоты Комитета по транспорту, Комитета по промышленной политике и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.