В Тверской области мужчина совершал покупки в магазинах по чужой карте

Подозреваемого в краже задержала полиция
Фото: Василий ХОДАРЕВ
В полицию обратился 67-летний мужчина и сообщил, что с его карты произошло несанкционированное списание 13 000 рублей.
Полицейские начали розыск подозреваемого и установили, что это 24-летний житель Великого Новгорода. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.
Выяснилось, что карту мужчина нашел на улице и тратил с нее деньги на личные нужды, пока банк ее не заблокировал.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.