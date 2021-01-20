В Тверской области мужчина совершал покупки в магазинах по чужой карте

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 67-летний мужчина и сообщил, что с его карты произошло несанкционированное списание 13 000 рублей.

Полицейские начали розыск подозреваемого и установили, что это 24-летний житель Великого Новгорода. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

Выяснилось, что карту мужчина нашел на улице и тратил с нее деньги на личные нужды, пока банк ее не заблокировал.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.