Жителям района в Тверской области сделали перерасчет за отопление

Жителям произведен перерасчет на коммунальные услуги Фото: Александр ГЛУЗ

Прокуратура Краснохолмского района провела проверку и установила, что предприятие МУП "Жилищно-Коммунальная Услуга" не предприняло своевременные меры к замене вышедшего из строя коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии и неправомерно начисляла плату за отопление жильцам дома.

Прокурором района директору муниципального предприятия внесено представление об устранении нарушений.

Прибор учета заменен, перерасчет жителям произведен. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.