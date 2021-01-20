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Жителям района в Тверской области сделали перерасчет за отопление

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жителям произведен перерасчет на коммунальные услуги

Жителям произведен перерасчет на коммунальные услуги

Фото: Александр ГЛУЗ

Прокуратура Краснохолмского района провела проверку и установила, что предприятие МУП "Жилищно-Коммунальная Услуга" не предприняло своевременные меры к замене вышедшего из строя коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии и неправомерно начисляла плату за отопление жильцам дома.

Прокурором района директору муниципального предприятия внесено представление об устранении нарушений.

Прибор учета заменен, перерасчет жителям произведен. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.