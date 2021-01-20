В Тверской области увеличат региональную выплату, которая полагается при награждении орденом и медалью ордена \\"Родительская слава\\". Решение озвучил губернатор Игорь Руденя на заседании регионального правительства 19 января.Напомним, что сейчас при награждении орденом одному из многодетных родителей выплачивается единовременно 100 тыс. рублей со стороны Федерации и 25 тыс. рублей – из областного бюджета - всего 125 тыс. рублей.После увеличения размер выплаты составит 200 тысяч рублей.Единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей получат награжденные медалью ордена \\"Родительская слава\\".- Для нас важен даже не размер вознаграждения, а статус, который подчеркивает наше уважение к многодетной семье, – отметил Игорь Руденя.Орден \\"Родительская слава\\" вручается семьям, воспитавшим семь и более детей, медаль ордена \\"Родительская слава\\" – семьям с четырьмя и более детьми. В Тверской области с 2008 года данными наградами отмечены 15 семей.