Как написал в посте Роман Билык, лидер группы «Звери», «первый раз увидел лося в естественной среде». Гостил в Тверской области популярный музыкант в конце декабря, когда и были сделаны эти фотографии. В частности, он побывал в селе Кой в Сонковском районе.– Как рассказала бабушка, которая живёт напротив храма, громоотвод у них в селе один, – рассказывает в подписи к фото из населенного пункта Кой Рома «Зверь».У аккаунта Романа Билыка в инстаграме более 197 тысяч подписчиков. Всего сделано 510 постов.В профиле сделано предупреждение о том, что пользователь «моментально блокирует глупых и злых людей».