В Садовом переулке Твери между домами №16 и №18 вечером прорвало трубу теплопровода. Это злополучное место - аварии на теплосети тут случаются далеко не в первый раз. Об аварии сообщили в паблике \\"Увидено в Твери\\".Сегодня в результате прорыва без отопления и горячей воды остались жители части домов в Спортивном и Садовом переулках. В такой суровый мороз, какой сейчас стоит в Твери, это весьма неприятно.На месте работают сотрудники Тверской генерации. Они пытаются экстренно ликвидировать аварию.Информация по тому, сколько времени это может занять, уточняется.