Главное управление МЧС России по Тверской области призывает соблюдать правила безопасности во время катания на надувных санках - тюбингах или, как их еще называют, \\"ватружках\\". Сейчас они очень популярны. Но при этом катании на них подчас приводит к пе5чальным последствиям. А порой даже заканчивается смертью. Так, недавно - 1 января - при катании на тюбинге погибла девочка в Новосибирске.В отличие от санок тюбинги способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Поэтому не стоит забывать о правилах безопасности.1. Кататься на санках ватрушках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.2. Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней. Последние могут серьезно повредить ватрушку проколов или разрезав ее. Также не стоит кататься на надувных санках по песку или щебню.3. Не следует перегружать тюбинг. В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес.4. Санки ватрушки развивают большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на других катающихся. Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей.5. Кататься на санках ватрушках следует сидя. Не пытайтесь кататься на ватрушке стоя или прыгая как на батуте.6. Не стоит кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения.7. Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам, автомобилям и т.д.8. Если вы накачивали или подкачивали ватрушку на холоде, то внося её в теплое помещение или в салон автомобиля, рекомендуется выпустить часть воздуха из камеры. Если ватрушка была сильно надута холодным воздухом, то в тепле воздух начнет расширяться и камера может лопнуть.Берегите себя и близких.