В Твери открылась передвижная выставка «Андрей Сахаров – человек эпохи». Экспозиция посвящена 100-летию со дня рождения советского физика-теоретика, академика Академии наук СССР, лауреата Нобелевской премии, правозащитника и общественного деятеля Андрея Дмитриевича Сахарова.Материалы выставки - фотографии с пояснительными записками - рассказывают о жизни и научной работе академика в контексте событий, происходивших в истории Советского Союза и других стран мира в середине и второй половине ХХ века.Выставку можно увидеть в областной научной библиотеке имени Горького Твери. Посетителей ждут в Большом читальном зале библиотеки.Основу экспозиции предоставил московский Сахаровский центр. При подготовке выставки «Андрей Сахаров – человек эпохи» задействовали фрагменты из мемуаров и статей самого Сахарова, материалы Архива Сахарова, музея и библиотеки Сахаровского центра, Музея ядерного оружия Российского федерального ядерного центра и не только. Пополнили экспозицию книги и периодика из фонда «Горьковки».