15 января 10 лет назад в стране был официально образован Следственный комитет Российской Федерации. Точнее, в этот день в 2011 году СК стал независимым органом, который подчиняется непосредственно президенту.Тверских следователей и криминалистов СК с 10-летием образования ведомства поздравил губернатор Игорь Руденя.- Ваша ежедневная самоотверженная деятельность направлена на борьбу с наиболее опасными преступлениями, в том числе с террористическими и экстремистскими угрозами, коррупционными проявлениями. Сотрудников вашего ведомства отличает высокий профессионализм, верность долгу, преданность букве закона, принципиальность и решимость в укреплении законности и правопорядка, - написано в поздравительном адресе от главы региона.Губернатор также поблагодарил сотрудников СУ СК России по Тверской области за добросовестную службу Отечеству.