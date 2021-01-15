Бывший губернатор Тверской области и бизнесмен Дмитрий Зеленин нашел мину от миномета времен Великой Отечественной войны в хранилище с картошкой.Напомним, что агро-предприятие расположено в дервне Саначино в Старицком районе Верхневолжья. В годы войны там шли ожесточенные бои.- Как прошла через комбайн при уборке - не понятно, - написал - Дмитрий Зеленин на своей странице в \\"Фейсбуке\\".На место были вызваны сотрудники МЧС. Спасатели забрали \\"трофей\\" в дальнейшем он будет уничтожен.ИЗ ДОСЬЕ «КП»Дмитрий Зеленин. Губернатор Тверской области с 30 декабря 2003 года по 16 июня 2011 года. Родился 27 ноября 1962 года в Москве. В 1986 году окончил Московский физико-технический институт и поступил в аспирантуру. В 1986 - 1988 годах работал в НИИ автоматизированных систем, защитил диссертацию.С 1990 по 1996 год управлял разными банками. С 1996 по 2000 год - первый заместитель гендиректора РАО \\"Норильский никель\\". С 2001 по 2002 год - вице-президент, член правления и совета директоров ОАО ГМК \\"Норильский никель\\", член правления РАО \\"Норильский никель\\". В декабре 1999 года создал и общественную организацию \\"Ассоциация менеджеров\\".