По данным статистического ведомства, с 29 декабря по 11 января в Тверской области больше всего подорожали морковь (+6%) и пшеничная мука (+3,7%). За килограмм моркови в магазинах в среднем просили 28 рублей и 88 копеек, а кило муки стоило около 41 рубля.Также выросли в цене печенье и сметана (+3,5%), лук и яблоки (+1,7%). Что до сахара и подсолнечного масла, цены на которые круто взлетели за прошлый год, сейчас подорожание остановилось. Масло за указанный период подорожало на 0,1%, а сахар и вовсе подешевел - на 0,7%.Подешевело с 29 декабря по 11 января больше всего сливочное масло (-3,6%). Скинули в цене черный байховый чай (-2,3%), рис и сосиски с сардельками (по -2,1%).