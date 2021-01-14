14 января губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей поездки в Вышний Волочек посетил новый филиал МФЦ. Он является самым крупным в Верхневолжье за пределами Твери.Филиал в Вышнем Волочке был открыт 10 лет назад и теперь из старого здания переведен в новое помещение в центре города. Так удобнее для жителей.В августе 2020 года в ходе рабочей поездки в Вышневолоцкий городской округ губернатор инспектировал ход ремонтных работ в здании и дал ряд поручений по корректировке проекта.На новом месте расширен сектор приема заявителей - работает 15 окон.В филиале оборудован учебный класс на 12 мест. Курсы по повышению квалификации здесь смогут проходить сотрудники МФЦ из районов, расположенных в Удомле, Бологом, Фирово, Спирово, ЗАТО Озерный, Максатихе и Лесном.