14 января губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Торжок проверил, как обстоит дело с новым зданием детского сада №12 «Акварелька». Оно построено по линии нацпроекта «Демография».Фасад здания радует глаз яркой раскраской. Внутри тоже неплохо.Игорь Руденя прошелся по помещениям яслей, средних и старших групп, заглянул в игровые комнаты, в музыкальный и спортивный залы, осмотрел пищеблок, медкабинет и прачечную.- Мы видим совершенно новый по комплектации детский сад, где соблюдены все требования для удобства и безопасности - теплые полы, двери со стеклами, в том числе и на противопожарных дверях, - отметил глава региона.Все помещения в детском саду оснащены автоматической пожарной сигнализациейГубернатор поручил завершить все подготовительные работы и открыть детский сад 15 февраля.«Акварелька» рассчитана на 100 детей. Там 5 групп. Штат уже полностью укомплектован. С детьми будут работать 14 педагогов.Детский сад в Торжке стал седьмым дошкольным учреждением из построенных в Тверской области за последние два года.В 2021-м в регионе строят еще шесть детсадов на 1010 мест: три - в Твери, по одному - в Торопце, Вышнем Волочке и в поселке Бурашево Калининского района.