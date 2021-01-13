К 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама для всех ценителей поэзии подарок приготовил доцент кафедры философии и теории культуры ТвГУ Ефим Беренштейн.Те, кто знаком с выступлениями Ефима Беренштейна, знают его как прекрасного рассказчика и декламатора, обладающего острым умом, эрудицией и чувством юмора. Очередную лекцию он посвятит стихотворениям и биографии Осипа Мандельштама, одного из самых выдающихся фигур русской поэзии XX века.Лекция состоится в библиотеке имени Горького 19 января в 18:00. Гостей будут ждать в Славянском зале. Не забудьте защитные маски или респираторы.