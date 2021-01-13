34-летнюю тверичанку обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. До этого женщина не была судима. Пешехода она сбили на «зебре».Установили, что в конце августа обвиняемая на «ВАЗ-2109» мчалась на 187 километре трассы М-10 со скоростью 90 км/ч. Водительница не затормозила перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила пересекавшую проезжую часть 81-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда «скорой».В ближайшее время дело направят в суд. Для рассмотрения по существу.