ДТП произшло 12 января на проспекте Калинина в Твери. Водитель, управляя автомобилем, при перестроении не увидел огромный сугроб и врезался в него.Кучу снега на дороге оставили коммунальные службы. Участник ДТП сообщил в группе \\"Подслушано у водителей. Тверь\\", что снег высыпали на две полосы, но предупреждающий знак не поставили. Водитель также пояснил, что не увидел кучу снега из-за того, что обзор ему закрыл едущий впереди автобус.Под постом в комментариях другие водители отмечают, что владелец машины виноват сам, потому что слишком сильно прижался к автобусу, не соблюдал дистанцию и из-за этого не заметил препятствие.