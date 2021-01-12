Грузовик марки МАН протаранил заброшенный остановочный павильон в Западнодвинском районе Тверской области. ДТП произошло на 38-м километре дороги, идущей от трассы М-9 \\"Балтия\\" к деревне Глазомичи через Ильино.Водитель получил травму, медики осматривали его на месте происшествия, их предварительный диагноз - перелом левой руки.Все обстоятельства этой аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Пока известно, что водитель МАНа был трезв, проезжая часть в месте ДТП содержалась в нормативном состоянии, а на грузовик была установлена резина-всесезонка.