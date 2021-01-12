В Тверской области в новогодние праздники сотрудники Росгвардии совершили порядка 500 выездов по сигналу \\"Тревога\\".За различные правонарушения задержаны 28 граждан, пресечено 64 правонарушения, в том числе 20 на объектах, которые охраняет Росгвардия.Всего под защитой вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области - более 7000 квартир, коттеджей, дач и гаражей жителей региона, около 3500 объектов различных форм собственности, в том числе объекты жизнеобеспечения, финансовые учреждения, объекты культуры, образовательные и другие учреждения.Экипажи групп задержания вневедомственной охраны круглосуточно патрулируют улицы и готовы оперативно выехать на место происшествия.