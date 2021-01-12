Среди картин, которые выставлены в тверском Доме поэзии, есть и портрет поэта Андрея Дементьева. Народный художник СССР Александр Шилов уже много лет работает над серий «Россия в лицах». Она включает портреты Муслима Магомаева, Сергея Бондарчука, Сергея Шакурова, священнослужителей, защитников Отечества и т.д.Дом поэзии представляет выставку неслучайно – Андрей Дементьев и Александр Шилов долгие годы дружили. Живописец написал два портрета литератора.Всего Александр Максович создал более тысячи картин, которые участвуют в экспозициях по всему миру. Отличительная особенность его работ – внимание к деталям.В Доме поэзии выставку картин «Россия в лицах» тверичане и гости города могли посещать с октября 2020 года. Теперь ее работу вновь продлили – до 15 января.Справки по телефонам (4822) 777-837, 777-838.