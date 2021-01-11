Домашние микро-реабилитационные центры (ДМРЦ) для детей и подростков с нарушениями в развитии появились в Тверской области. В 2020 году в регионе открыли три таких центра. Теперь новую технологию опробуют в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями города Торжка.Центры помогают семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Им предоставляют в пользование необходимое оборудование, для каждого ребенка разрабатывают индивидуальную программу реабилитации, отказывают консультационную поддержку (за семьей закрепляют куратора).Организаторы ДМРЦ отмечают положительные сдвиги у детей, занимающихся по их программам.По мнению губернатора Игоря Рудени, которое озвучивает пресс-служба областного правительства, социализации детей с ограничениями по здоровью и поддержке их семей должно уделяться самое пристальное внимание. Сообщается, что внедрение ДМРЦ в регионе продолжится.