Сразу в нескольких районах города люди сфотографировали так называемые «световые столбы». Снимки появились в личных аккаунтах в соцсетях и на страницах сообществ.Это оптическое явление, которое возникает если свет от солнца луны, ярких планет и наземных источников преломляется в гранях мельчайших ледяных кристаллов, висящих в воздухе. Образовались они из-за низкой температуры. Утром столбик термометра упал до отметки -14. Судя по прогнозам погоды, мы увидим это явление ещё не раз.В краткой энциклопедической справке сказано, что световые столбы чаще всего наблюдаются в холодное время года.