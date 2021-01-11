В 2020 году на официальном туристическом портале Тверской области welcometver зафиксировано 235616 визитов. Как сообщает правительство региона, это в 1,5 раза больше, чем в 2019-м.Число подписчиков портала в соцсетях увеличилось до 55 тысяч человек. Число запросов в поисковой системе Яндекс по фразе «Достопримечательности Тверской области» составило 40000 за год.- Туристический портал - это, прежде всего, витрина нашего региона. Ресурс должен соответствовать современным требованиям профессионального сообщества и самих туристов, - считает губернатор Игорь Руденя.В 2020 году портал welcometver.ru был обновлен. Там созданы разделы с активной кнопкой «Забронировать» для туроператоров и экскурсоводов, разработаны разделы «Сувениры» и «ЭКОТуризм», появилась удобная навигация по отелям, базам отдыха и т.д. Отдельную реализацию на портале получил межрегиональный брендовый маршрут «Государева дорога» и интерактивная карта с возможностью распечатать план поездки.Добавим, что в прошлом году изданы новые туристические карты по 15 городам Тверской области, путеводители «Земля воинской славы» и «Семейные путешествия по Тверской провинции». Вся эта информация, естественно, есть на турпортале.