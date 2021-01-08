Биологи реабилитационного центра спасения диких животных «Ромашка», что расположен в Зубцовском районе Тверской области, выложили на своей страничке в соцсети занимательное видео игры двух рысей, за которыми наблюдают волки.Дело происходит в вольере на территории Центра. Дело в том, что вольер рысей граничит с вольером волков.На территории две рыси. Как это свойственно всему семейству кошачьих, они забавляют себя играми — катают снежки, играют друг с другом, залезают на деревянный шест и перекладину.За всем этим внимательно из своего вольера наблюдает один из двух волков. Ему явно нравится игра рысей и в какой-то момент он намеревается подойти поближе. Но рыси тут же прыгают на сетку вольера и отпугивают любопытного волка.Это повторяется ещё раз.Биологи из реабилитационного центра спасения диких животных «Ромашка», которые сняли это видео, не первый раз публикуют фото и видео материалы о жизни диких питомцев на своей страничке в соцсети. Учёные выхаживают животных, которые по разным причинам попадают в Центр, и отпускают их на волю.