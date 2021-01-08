На 41 километре автодороги Тверь-Бежецк в, Рамешковском районе Тверской области, в результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек.25-летний водитель вывел свой Рено Логан на встречку и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2110, которым управлял 37-летний водитель.В результате столкновения пострадали пятеро: водитель и пассажир Логана, водитель и два пассажира Лады.Оба водителя были трезвые. Резина на обоих автомобилях была шипованная. Предварительная причина ДТП — скорость автомобилей не соответствовала текущим дорожным условиям.