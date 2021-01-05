Нарядный красный \\"Лиаз\\" с тегом #времячудес на боку курсирует по атомграду Удомле. Пассажиры там особые - Дед Мороз, его внученька Снегурочка, а также Снеговик с морковкой вместо носа, как положено. Вся эта веселая компания в новогодние праздники радует местных детей.Причем путешествуют Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик не с пустыми руками. Помимо веселья ребятишкам дарят подарки.При этом Дедушка Мороз со Снегурочкой еще и и записывают видеоролики с творческими мастер-классами и новогодними кулинарными рецептами.Обо всем этом рассказывается в паблике КАЭС. Там сообщается, что волшебный автобус будет ездить по улицам и дворам Удомли всю эту неделю.