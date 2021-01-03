Жителей и гостей Тверской области приглашают совершить волшебное зимнее путешествие на ретропоезде \\"Селигер\\". В дни новогодних каникул - 5, 8 и 9 января - по заповедному маршруту Бологое – Осташков запущены дополнительные рейсы. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.Паровоз отправляется из Бологого в 9:25 утра. Обратно из Осташкова в 15:07. Стоимость \\"взрослого\\" билета в одну сторону – 295 рублей, \\"детского\\" - 74 руб., туда-обратно – 590 и 148 рублей, соответственно. Купить билет можно заранее.Ретропоезд делает экскурсионную остановку на станции Куженкино, где пассажиры смогут увидеть исторический кассовый зал, багажное отделение, комнату дежурного по станции и керосиновый погреб.В вагонах работает аудиогид и выставка исторических фотографий о строительстве железной дороги.Также, в новогодние каникулы в Твери проходят экскурсии по Императорскому вокзалу. Посетителям рассказывают истории о создании Николаевской железной дороги и дорожных развлечениях коронованных особ начала XX века.Гости экскурсии смогут увидеть показ мод, станцевать полонез и вальс, завести дорожный граммофон и написать телеграмму настоящим пером и чернилами.На экскурсию необходима предварительная запись.