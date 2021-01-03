ЧП произошло 2 января в районе поселка Новозавидовский в Конаковском районе. Сообщение поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.Прибывшие спасатели ГИМС из акватории Иваньковского водохранилища извлекли тело погибшего и передали сотрудникам полиции.Проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства происшествия уточняются.Спасатели предупреждают граждан об опасности выхода на лед.- Несмотря на то, что лед установился и, кажется, что он безопасен, это не так. Существуют и очень опасные места. В нашем случае это участки под автомобильными мостами на федеральных автотрассах М-10 и М-11 на реке Шоша, рядом с незамерзающем заливом у ГРЭС в Конаковском районе, на реке Тверца в Твери в районе ТЭЦ, - отмечает старший государственный инспектор ГИМС МЧС России Евгений Оленев.Во избежание несчастных случаев сотрудники ГИМС МЧС России проводят ежедневные рейды и патрулирования: напоминают рыбакам и отдыхающим о соблюдении мер безопасности на водоемах.