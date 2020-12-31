31 декабря 2021 года около 7.20 на 75 км автодороги Осташков- Селижарово – Ржев Ржевского района Тверской области мужчина-водитель автомобиля Тойота не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась.Как сообщили в ГИБДД по Тверской Области, в автомобиле находились три пассажира: 36-летняя женщина, 15-летняя девушка и 8-летний мальчик.Девушка была не пристегнута ремнем безопасности и вылетела из транспортного средства. После чего ребенка придавил перевернувшийся автомобиль. 15-летняя девочка скончалась на месте ДТП. Женщина и 8-летний мальчик с травмами доставлены в больницы. Автомобиль двигался из Москвы в Осташков. Семья ехала на новогодние праздники.Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с действующими Правилами дорожного движения дежи в автомобиле должны находится в специальных креслах и быть пристегнуты ремнями безопасности.