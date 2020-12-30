Полицейский Дед Мороз провел новогодний рейд на железнодорожном вокзале в Твери. Страж порядка и волшебник по совместительству вместе с поздравлениями напутствовал граждан о соблюдении правил безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и об ответственности за действия угрожающие безопасной работе железнодорожного транспорта.Сотрудники ЛО МВД России на станции Тверь совместно с представителями Общественного совета линейного отдела раздавали ребятам брошюры о правилах безопасности вблизи железных дорог, на вокзалах, поездах и платформах.Дети почитали стихи Деду Морозу и сделали фото на память.