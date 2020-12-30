В Твери продлено ограничение движения по улице Комарова, на участке от Петербургского шоссе до улицы 1-я Металлистов.Движение и парковка на указанном участке будут ограничены с 8:00 утра 3 января до 23:00 вечера 17 января 2021 года. Соответствующе постановление опубликовано на сайте городской администрации.Ранее из-за ремонтных работ был установлен срок перекрытия с 22 по 30 декабря 2020 года.Водителям стоит обращать внимание на установленные предупреждающие знаки и заранее планировать маршруты следования.