С начала 2020 года в Твери родилось 6 035 детей. Статистику рождаемости обнародовал городской ЗАГС.Самыми популярными именами у мальчиков стали: Кирилл, Илья, Егор, Лев, Даниил, Матвей. Для девочек родители выбирали имена: Милана, София, Анна, Ульяна, Варвара. А вот Артем и Александр, Алиса и Виктория, возглавившие топ-имен в 2019 году. В високосном году оказались менее востребованы.А вот мода на редкие имена осталась. В этом году среди них: Леон, Савва, Стефания, Мира, Амелия, Евстигней, Демид, Кузьма, Живана.С начала 2020 года в Твери в брак, по данным ЗАГС, вступили 2827 пар, 1907 семей развелись. 234 человека сменили имена, 28 детей обрели семьи, 727 мужчин зарегистрировали отцовство.