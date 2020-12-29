Коммунальная авария произошла на водонапорной башне в селе Селихово Конаковского района 23 октября. В результате в жилых домах произошло отключение холодного водоснабжения.Жители остались без холодной воды более чем на 30 часов.По данному факту межрайонным прокурором в отношении исполняющего обязанности директора ресурсоснабжающей организации – МУП \\"Коммунальное хозяйство Селихово\\" вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и назначено административное наказание.Поставка холодного водоснабжения в дома жителей села восстановлена.