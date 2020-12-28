Первый в наступающем году молодежный молебен в Твери состоится 3 января 2021 года. Принять в нем участие приглашает Тверской православный молодежный клуб \\"Ирини\\".- Это будет благодарственный молебен за все Божьи благодеяния, - сообщают участники клуба.- В самые тяжелые дни нашей жизни нужно не забывать о благодарности, потому что благодарное сердце ни в чем не нуждается.Молебен организуют 3 января в 18:30 в соборе Вознесения Твери (ул. Советская, 26). Принять участие приглашают всех желающих, но предупреждают: вход в собор возможен только в защитной маске или респираторе.Также воздержаться от похода в храм просят тех, кто чувствует недомогание или симптомы ОРВИ.