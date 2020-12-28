Сообщение о ЧП в деревне Рудня Жарковского района поступило в следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области 27 декабря. Установлено, что в ходе тушения пожара в доме было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения с термическими повреждениями.По данному факту Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организована доследственная проверка.Место происшествия осмотрели следователи, полиция и МЧС. Причина пожара устанавливается.- Назначены судебно-медицинская экспертиза по телу погибшего, пожаро-техническая судебная экспертиза, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.