В Твери ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, член Тверского городского совета ветеранов Владимир Иванович Солдатов.Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.- Неоценим вклад Владимира Ивановича в Великую Победу, внесенный в боях за Москву в составе войск, освобождавших город Калинин. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и любил его, будет жить в истории Верхневолжья, - говорится в соболезновании.Владимир Иванович Солдатов родился 29 июля 1920 года. Окончил Семипалатинское педучилище и свой трудовой путь начал как учитель начальных классов. В 1939 году был призван в армию, в 129-й стрелковый полк (под Читой) 93-й стрелковой дивизии Забайкальского военного округа.Владимир Солдатов прошел войну, был тяжело ранен и долго лечился, работал в госпитале. В апреле 1942 года назначен комиссаром госпиталя. После преподавал в школе военное дело.Награжден Орденом Отечественной войны I степени и медалью \\"За отвагу\\".