В полицию обратилась 63-летняя жительница Осташкова. Женщина сообщила, что с ее банковской карты произошло несанкционированное списание 5000 рублей.В ходе разбирательства полицейскими установлено, что в день происшествия потерпевшая пригласила в гости малознакомую женщину. Пока хозяйка отвлеклась собутыльница вытащила карту из кармана ее куртки.Подозреваемой оказалась 40-летняя бывшая осужденная местная жительница. В полиции фигурантка созналась в содеянном.По статье \\"Кража\\" возбуждено уголовное дело. Женщина может отправиться в тюрьму на пять лет.