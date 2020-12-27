Тверской актер Тарас Кузьмин, похоже, славно повеселился. Как мы и некоторые другие тверские СМИ ранее писали, артист выложил в соцсети пост о положительных результатах теста на коронавирус. Как оказалось, это была всего лишь шутка.Как позже написал опять же в соцсети сам Тарас, никаких тестов он не делал, а просто, цитируем, \\"написал миниатюру\\".Вот она:\\"- Ну хоть что-то положительное должно же быть в 2020?!- Конечно! Результат анализов на коронавирус.\\"Как говорится, неплохо хайпанул.К слову, в комментариях под этой \\"миниатюрой\\" актеру оставили множество пожеланий перенести болезнь легко и выздороветь. Скорее всего, это было искренне.-