Вопрос о проездных для школьников в тверской агломерации обсуждался на заседании президиума правительства региона.Школьные транспортные карты для учеников Твери введены по поручению губернатора Игоря Рудени. Их начали продавать в августе 2020 года.Всего с тех пор изготовлено 25 тысяч карт, из них передано в продажу 10 тысяч, а приобретено 9206 абонементов. По ним за пять месяцев было совершено 305088 поездок.Стоимость школьного проездного на месяц до 31 мая останется на прежнем уровне - 525 рублей.Количество поездок не ограничено. Карту можно купить в киосках Тверьсоюзпечать. Её залоговая стоимость - 50 рублей.