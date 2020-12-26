Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев избран главой Совета законодателей Центрального федерального округа. Голосование состоялось на итоговом в 2020 году заседании Совета.Что же это за орган, спросите вы. Совет законодателей ЦФО является коллегиальным органом Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО. Основной целью деятельности Совета законодателей является подготовка предложений, а также экспертное и информационно-аналитическое обеспечение по вопросам, касающимся законопроектной работы.Сергея Голубева выбрали его главой по предложению председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.