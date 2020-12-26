В центре поддержки предпринимательства в Твери началась благотворительная акция «Мой бизнес помогает». До 29 декабря жители областной столицы смогут приносить подарки для детей их малообеспеченных семей.Подарки от неравнодушных тверичан отправятся подопечным трех фондов: «Константе», которая пеомогает выпускникам детских домов, «Доброму миру», поддерживающему семьи с детьми с онкологией, ментальными отклонениями и другими тяжёлыми заболеваниями, а также «Фонду Твери».Главное требование к подаркам – они не должны быть скоропортящимися. В центр «Мой бизнес» можно приносить сладкие наборы и новогодние сувениры.