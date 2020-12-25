Чемпион мира по бальным танцам Арсен Агамалян заболел коронавирусом. Об этом тверской танцор сообщил на своей странице в соцсети.- Друзья, увы но у меня коронавирус. С кем общался 19, 20 декабря, суббота, воскресенье , следите за собой, - написал в посте Арсен Агамалян. - Всё нормально, всё под контролем, 4й день температура 38-39, всё болит жестко...кашель, легкие ну и т.д. и т.п. Я носил маски, я использовал средства защиты для носа, но на прошлой неделе расслабился. У Оксаны и Гарика всё хорошо. Не расслабляйтесь, берегите себя.Отметим, что в Тверской области по данным на 25 декабря, подтверждено 236 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 535 человек.