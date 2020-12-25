«Транспорт Верхневолжья» в преддверии Нового года объявил о старте совместной акции с MasterCard и Сбербанком в общественных автобусах Твери и Калининского района. С 28 декабря на каждую пятую поездку, оплаченную с помощью MasterCard, предоставят скидку 99%.Акция будет проходить до 28 февраля.Таким образом, стоимость пятой поездки в синем автобусе в Твери составит всего 25 копеек. А если при проезде на автобусе, курсирующем на пригородном маршруте, нужно заплатить 195 рублей, то стоимость пятой поездки будет равна 1 рублю 95 копейкам.Для того чтобы получить скидку, достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay или другие устройства.