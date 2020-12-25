В 2021 году начнутся работы по реставрации колокольни Николаевского собора в Калязине. Эта та самая \\"растущая\\" из воды колокольня - одна из самых известных достопримечательностей региона.С вопросом о реставрации колокольни от имени жителей Калязина к губернатору Игорю Рудени обратился экскурсовод Сергей Круглов. Глава региона проводил 25 декабря прием граждан.- В ближайшие время должна быть готова документация по реставрации колокольни. Предполагается очень большой объём работ. Деньги на эти цели заложены. Для Тверской области этот объект имеет особое значение, его реставрация – огромная ответственность. Будем осуществлять тщательный контроль за ходом работ на всех этапах, - ответил Игорь Руденя.После проведения реставрационных работ планируется открыть затопленную колокольню Николаевского собора для посещения, обустроить на ней смотровую площадку.СПРАВКА КПКолокольня Николаевского собора в Калязине построена в 1800-1801 годах, имела пять ярусов, купол с главой, шпилем и крестом.При создании Угличского водохранилища старая часть Калязина в 1939-40 годах часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор разобрали, а колокольню оставили в качестве маяка.