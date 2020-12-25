Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин принял участие в благотворительном марафоне \\"Елка желаний\\".По информации ТАСС, премьр-министру попался шарик с новогодним желанием от 4-летней Нади Столпник из Тверской области. Девочка написала,что мечтает о синтезаторе.- Я с большим удовольствием сам его выберу и подарю на Новый год. Всего самого доброго тебе и твоей семье, – сказал Мишустин и добавил, что и сам в детстве мечтал о синтезаторе.Акция \\"Елка желаний\\" проходит ежегодно. Дети, оказавшиеся в сложной ситуации, оставляют свои желания на елке и надеются на чудо.