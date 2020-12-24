В Тверском театре драмы 29 декабря покажут вторую редакцию полюбившейся зрителю комедии «Женитьба Белугина» по Островскому, идущей на сцене с 2007 года. На сайте театра выложили видео с репетиции новой версии постановки. Её режиссёром выступил Александр Павлишин, ученик режиссёра оригинальной версии, народного артиста России Александра Чуйкова. Возрастной рейтинг – «16+».В спектакле, который увидели на тверской сцене более 24 тысяч зрителей, поменялись исполнители ролей первого ряда. Купца Андрея Белугина вместо Тараса Кузьмина сыграет Геннадий Бабинов, его возлюбленную Елену – не Дарья Плавинская, а Екатерина Юркова, Агишина – не Александр Павлишин, а Алексей Майский.В роли Тани, первой невестки Андрея, будет выступать Дарья Осташевская (раньше – Ирина Погодина и Анжелика Панкова), ее брата – Евгений Романов и Александр Крайнов. В актёрский состав спектакля также войдут артисты Константин Василенко, Никита Бахметьев и Аманда Кварацхелия. В общем, в спектакль «влили свежую кровь».Помимо 29 декабря 2020 года, премьеру отыграют 2, 15 и 24 января 2021 года. Билетов на все даты ещё предостаточно. Купить можно как онлайн, так и в кассе храма Мельпомены.