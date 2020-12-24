Конаковские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора одной из редкинских компаний. Его обвиняют в загрязнении окружающей среды. Восемь лет организация из жилищно-коммунальной сферы складировала мусор вне свалок.Следствие установило, что с 2011 по 2019 годы редкинское предприятие сваливало отходы за территорией полигонов на землях лесного фонда. Лес значительно пострадал.Чтобы очистить земли гослесфонда и восстановить слой почвы, а также лесной ландшафт требуется более 11 миллионов рублей.Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили дело в суд.