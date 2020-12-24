На итоговой пресс-конференции 24 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя ответил на вопрос журналистов о сроках строительства Западного моста.- Проект одобрен. В областном бюджете деньги заложены, проектная документация завершена, полностью выполнена экспертиза. Уверен, что в 2021 году мы начнём строительство Западного моста, - отметил глава региона.Проект подразумевает большой объем работы. Это не только строительство самого моста через Волгу, но и реконструкция моста на проспекте Калинина, строительство транспортной развязки на Санкт-Петербургском шоссе и вокруг формирующегося медицинского кластера, где строится новая детская больница.На реализацию проекта предусмотрено 36 месяцев. Строительство планируется начать в 2021 году.