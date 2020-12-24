В полицию с заявлением о краже обратился 51-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что во время ремонтных работ из квартиры клиента похищены дорогостоящие инструменты. Ущерб составил порядка 70 000 рублей.Полицейские установили, что злоумышленник подобрал ключ и проник в квартиру. Его личность установлена. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Краснодарского края.Мужчина пояснил, что приехал в город Тверь в поисках \\"лёгкого заработка\\". Похищенные инструменты он продал, а деньги потратил. По статье \\"Кража\\" возбуждено уголовное дело.