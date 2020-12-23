В полицию о грабеже сообщил сын пожилой женщины, проживающей в Максатихе. Прибывшим на место происшествия полицейским 88-летняя женщина рассказала, что вечером неизвестный разбил окно и проник в ее дом. Применив к женщине силу, злоумышленник забрал деньги и скрылся.Ущерб составил 13 000 рублей.Полицейским удалось раскрыть преступление по горячим следам. Злоумышленником оказался безработный 44-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Фигурант сознался в содеянном и был задержан.По статье \\"Грабеж\\" возбуждено уголовное дело.