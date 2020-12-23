23 декабря сотрудники администрации Твери провели рейд по выявлению стихийных свалок вдоль городских улиц. Были выявлены торговые точки, складирующие мусор в несанкционированных местах.- Жалобы на стихийные свалки, организованные магазинами, торговыми павильонами, кафе, регулярно поступают от жителей в администрации районов города и департамент экономического развития администрации Твери, - уточняют власти.По факту проводятся проверки и рейды, нарушителей штрафуют.В частности, неоднократно жители жаловались на торговый павильон на пересечении Бурашевского шоссе и улицы Южной. В ходе проверки 23 декабря установлено, что у организации нет контейнера, поэтому мешки с мусором складируют прямо у дороги.По факту нарушения составлен акт, проведена беседа с продавцом, впоследствии будет возбуждено административное производство. Владельцу павильона грозит штраф до 80 тысяч рублей. Также он должен будет убрать оставленный мусор.